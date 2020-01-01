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Бышовец сравнил ситуацию Шалимова с историей Собчак
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Шалимов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором раскритиковал людей, жалующихся на отсутствие денег из-за режима самоизоляции.В источнике
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Бышовец о Шалимове: «Сравнил бы с ситуацией с Собчак, когда она сказала, что деньги не стоит давать беднякам, потому что они их прожрут»

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Бышовец сравнил положение Шалимова с ситуацией, в которую попала Собчак

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«Он имел в виду тех, кто спекулирует на самоизоляции»: Бышовец защитил Шалимова

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