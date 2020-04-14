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Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат
Матч ТВ
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.В источнике
Подробнее о событии
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Быстров о снижении зарплат футболистов в РПЛ: какое тут может быть сочувствие?

Metaratings 10:20
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Быстров о снижении зарплат футболистам: «Какое тут может быть сочувствие?!»

Sports.ru 09:45
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«Какое может быть сочувствие?» Быстров — о снижении зарплат футболистов в России

Чемпионат 09:15
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