Быстров возмутился сочувствием футболистам из-за снижения зарплат
Бывший футболист «Зенита», «Тосно», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров возмутился сочувствием в адрес футболистов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за снижения их зарплат.В источнике
С чего всё начиналось
Какое тут может быть сочувствие, когда в стране ситуация вышла из-под контроля, это нормальная ситуация, сбавить зарплаты. Футболисты не получают ту нагрузку, которую получали бы в тренировочном процессе, значит денег должен получать меньше.