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Быстров возмутился сочувствием футболистам из-за снижения зарплат
Metaratings
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Бывший футболист «Зенита», «Тосно», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров возмутился сочувствием в адрес футболистов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за снижения их зарплат.В источнике
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С чего всё начиналось
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Владимир Быстров: «Какое сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты? Ситуация в стране вышла из-под контроля»

Какое тут может быть сочувствие, когда в стране ситуация вышла из-под контроля, это нормальная ситуация, сбавить зарплаты. Футболисты не получают ту нагрузку, которую получали бы в тренировочном процессе, значит денег должен получать меньше.
Матч ТВ 07:45
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Быстров о снижении зарплат футболистов в РПЛ: какое тут может быть сочувствие?

Metaratings 10:20
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Быстров о снижении зарплат футболистам: «Какое тут может быть сочувствие?!»

Sports.ru 09:45
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«Какое может быть сочувствие?» Быстров — о снижении зарплат футболистов в России

Чемпионат 09:15
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