Быстров заявил, что «Зениту» не нужно искать нового вратаря
С чего всё началось
Быстров — о вратарях «Зенита»: «Меня поставь в ворота — буду не хуже»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о вратарской позиции в петербургском клубе, а также заявил, что его не удивляет тот факт, что голкиперу «Рубина» Юрию Дюпину не нашлось места в команде РПЛ.
Матч ТВвчера в 13:11
Быстров - о вратарях «Зенита»: в большинстве матчей меня поставь в ворота - будет не хуже
Футбол Россиивчера в 15:34