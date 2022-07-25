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Быстров заявил, что «Зениту» не нужно искать нового вратаря

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что «сине-бело-голубым» не нужно усиливать вратарскую позицию.
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Дюпин выступает за казанский «Рубин» в Первой лиге.
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Сейчас основным вратарем «Зенита» является 19-летний Даниил Одоевский.
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После двух туров команда Леонида Слуцкого идёт на шестом месте с тремя набранными очками.
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С чего всё началось
Быстров — о вратарях «Зенита»: «Меня поставь в ворота — буду не хуже»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о вратарской позиции в петербургском клубе, а также заявил, что его не удивляет тот факт, что голкиперу «Рубина» Юрию Дюпину не нашлось места в команде РПЛ.
Матч ТВвчера в 13:11

Подробнее о событии

Быстров — о вратарях «Зенита»: меня поставь в ворота — буду не хуже
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