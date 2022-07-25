Быстров — о вратарях «Зенита»: «Меня поставь в ворота — буду не хуже»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о вратарской позиции в петербургском клубе, а также заявил, что его не удивляет тот факт, что голкиперу «Рубина» Юрию Дюпину не нашлось места в команде РПЛ.