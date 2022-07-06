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Бюджет Кубка Лиги составит 2,5 млрд рублей

Сегодня состоялось общее собрание РПЛ, на котором прошло финальное обсуждение проекта Кубка Лиги.
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», бюджет нового турнира составит не менее 2,5 миллиардов рублей.
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По итогам совещания врио президента РПЛ Александру Алаеву совместно с рабочей группой поставлена задача проработать вопрос создания турнира с вещателем и с РФС.
Спорт-Экспресс
Окончательное решение по поводу турнира будет приниматься на следующей неделе.
Евро-футбол.ру
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