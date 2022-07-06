Soccer.ruБюджет Кубка Лиги составит 2,5 млрд рублейСегодня состоялось общее собрание РПЛ, на котором прошло финальное обсуждение проекта Кубка Лиги.Soccer.ruКак сообщает «Спорт-Экспресс», бюджет нового турнира составит не менее 2,5 миллиардов рублей.Bookmaker-ratings.ruПо итогам совещания врио президента РПЛ Александру Алаеву совместно с рабочей группой поставлена задача проработать вопрос создания турнира с вещателем и с РФС.Спорт-ЭкспрессОкончательное решение по поводу турнира будет приниматься на следующей неделе.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьLiveResult.RuСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событииСтал известен бюджет Кубка лигиBookmaker-ratings.ru09:21Стал известен предполагаемый размер бюджета Кубка РПЛLiveResult.Ru08:59Бюджет Кубка Лиги составит 2,5 млрд рублейSoccer.ru08:52Известен минимальный бюджет Кубка лигиЕвро-футбол.ру08:44Бюджет Кубка лиги будет не менее 2,5 миллиардов рублейСпорт-Экспресс08:25Показать ещёОценить