Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов
С чего всё началось
Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов
Снижение по сравнению с текущим бюджетом, находящемся в районе отметки в 11 миллиардов, планируется в районе 30 процентов. При этом к 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов.
Спорт-Экспрессвчера в 14:30
Расходы «Спартака» на следующий сезон могут сократиться больше чем на половину
Спорт день за днемвчера в 15:08
Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов
Спорт-Экспрессвчера в 14:30