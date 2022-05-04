Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов

Снижение по сравнению с текущим бюджетом, находящемся в районе отметки в 11 миллиардов, планируется в районе 30 процентов. При этом к 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов.