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Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов

Как стало известно «СЭ», бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.
Спорт-Экспресс
Нынешний бюджет клуба - 11 миллиардов рублей.
Футбол России
Снижение по сравнению с текущим бюджетом, находящемся в районе отметки в 11 миллиардов, планируется в районе 30 процентов.
Спорт-Экспресс
«Спартак» в нынешнем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.
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Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов
Снижение по сравнению с текущим бюджетом, находящемся в районе отметки в 11 миллиардов, планируется в районе 30 процентов. При этом к 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов.
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