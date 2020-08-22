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Джон Джонс отреагировал на завоевание Немковым титула Bellator
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на завоевание Вадимом Немковым чемпионского пояса Bellator.В источнике
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Подробнее о событии
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Вадим Немков: «Настраивался на бой, как исторический для нашей страны. Это победа всей России»

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Джонс поздравил Немкова с завоеванием чемпионского титула Bellator

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Джон Джонс поздравил Россию с чемпионством Немкова в Bellator

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