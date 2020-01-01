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Бывший доктор «Реала»: «Бэйл – лучший атлет из всех, что я видел»
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Бывший доктор "Реала" Хесус Ольмо поделился мнением о вингере "сливочных" Гарете Бэйле.В источнике
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Экс-глава медицинского штаба «Реала»: «Бэйл — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел»

Sportbox.RU 17:29
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Экс-глава медицинского штаба «Реала»: «Бэйл — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел»

Матч ТВ 17:29
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Бывший доктор «Реала»: «Бэйл мог бы быть хорош в любом виде спорте»

Евро-футбол.ру 16:18
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