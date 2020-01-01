НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»Переход на грани срыва. ЦСКА рискует остаться без Вагнер ЛаваРадимов рассказал о конфликтах с ДанниКлинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКАНеймар признался партнерам по «ПСЖ», что хочет уйти в «Барселону»Soccer.ruБывший доктор «Реала»: «Бэйл – лучший атлет из всех, что я видел»Sports.ru4Sports.ruSportbox.RUFootballHDЕвро-футбол.руБывший доктор "Реала" Хесус Ольмо поделился мнением о вингере "сливочных" Гарете Бэйле.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Экс-глава медицинского штаба «Реала»: «Бэйл — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел»Sportbox.RU 17:29Экс-глава медицинского штаба «Реала»: «Бэйл — лучший спортсмен, которого я когда-либо видел»Матч ТВ 17:29Бывший доктор «Реала»: «Бэйл мог бы быть хорош в любом виде спорте»Евро-футбол.ру 16:18рекламаГлавноеБенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»Переход на грани срыва. ЦСКА рискует остаться без Вагнер ЛаваРадимов рассказал о конфликтах с ДанниКлинтон Н’Жи опроверг сообщения, что он перепутал «Динамо» с ЦСКАНеймар признался партнерам по «ПСЖ», что хочет уйти в «Барселону»Новости