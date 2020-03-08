Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, о пропаже спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. Она заявила, что экс-фигурист вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся, а его телефон недоступен.