Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, о пропаже спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. Она заявила, что экс-фигурист вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся, а его телефон недоступен.В источнике
С чего всё начиналось
Титулованный российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По данным РЕН ТВ, о пропаже 27-летнего спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. По словам женщины, Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся до сих пор.