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Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
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Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, о пропаже спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. Она заявила, что экс-фигурист вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся, а его телефон недоступен.В источнике
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С чего всё начиналось
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Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По данным РЕН ТВ, о пропаже 27-летнего спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. По словам женщины, Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся до сих пор.
РЕН ТВ 10:07
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Крылова о Жиганшине: сегодня говорила с ним, все в порядке

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Мать фигуриста Руслана Жиганшина заявила в полицию Москвы о его исчезновении

ТАСС 11:08
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Фигурист Жиганшин опроверг сообщение о своей пропаже

Матч ТВ 12:07
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