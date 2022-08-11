Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Бывший форвард «Спартака» Педро Роша стал футболистом бразильской «Форталезы»

«Форталеза» объявила о подписании контракта с нападающим Педро Рошей.
Спорт-Экспресс
«Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!» —сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.
Legalbet
Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года.
Чемпионат
С 2019 года футболист на правах аренды выступал за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».
Чемпионат
Чемпионат
Евро-футбол.ру
Спорт-Экспресс
ODDS.ru
ИноПроСпорт
Metaratings
RT на русском
Газета.Ru
BetOn
REGNUM
Betassist
РБК спорт
РИА Новости
LiveResult.Ru
СпортКП
Футбол России
Sport24.ru
РЕН ТВ
РГ-Спорт
Национальная служба новостей
Soccer.ru
SportX.kz
УтроNews
ИА Красная Весна
Бомбардир.ру
OAnews
Legalbet

Подробнее о событии

Экс-форвард «Спартака» Педро Роша подписал контракт с «Форталезой»
Sport24.ru08:55
Бывший нападающий «Спартака» Педро Роша стал игроком «Форталезы»
Soccer.ru08:49
Экс-футболист «Спартака» Педро Роша перешел в бразильскую «Форталезу»
РИА Новости09:20
Бывший форвард «Спартака» Педро Роша стал футболистом бразильской «Форталезы»
Спорт-Экспресс08:42
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей
Bookmaker-ratings.ru06:39
«Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом Педро Рошей
Матч ТВ06:31
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей
Чемпионат06:24
Ещё по теме

Шмаров о Роше в «Спартаке»: «Ошибка селекции. Какой-то сумасшедший решил посмеяться»

Какой-то сумасшедший в Бразилии решил посмеяться над Рошей.
Спорт-Экспресс07:30

Футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе защитника

Защитник Дмитрий Редькович покинул московское «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.
Матч ТВ05:35

Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что у Роша не сложилось в московском клубе

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о расторжении контракта между красно-белыми и бразильцем Педро Роша.
Спорт-Экспресс08:52

Кавазашвили назвал катастрофой трансфер Педро Роши в «Спартак» за 12 миллионов

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта бразильского форварда Педро Роши со «Спартаком».
Спорт-Экспресс07:18

Новости