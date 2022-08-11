Спорт-ЭкспрессБывший форвард «Спартака» Педро Роша стал футболистом бразильской «Форталезы»«Форталеза» объявила о подписании контракта с нападающим Педро Рошей.Спорт-Экспресс«Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!» —сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.LegalbetРоша стал игроком «Спартака» летом 2017 года.ЧемпионатС 2019 года футболист на правах аренды выступал за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».ЧемпионатЧитать далееСвернутьЧемпионатЕвро-футбол.руСпорт-ЭкспрессODDS.ruИноПроСпортMetaratingsRT на русскомГазета.RuBetOnREGNUMBetassistРБК спортРИА НовостиLiveResult.RuСпортКПФутбол РоссииSport24.ruРЕН ТВРГ-СпортНациональная служба новостейSoccer.ruSportX.kzУтроNewsИА Красная ВеснаБомбардир.руOAnewsLegalbetПодробнее о событииЭкс-форвард «Спартака» Педро Роша подписал контракт с «Форталезой»Sport24.ru08:55Бывший нападающий «Спартака» Педро Роша стал игроком «Форталезы»Soccer.ru08:49Экс-футболист «Спартака» Педро Роша перешел в бразильскую «Форталезу»РИА Новости09:20Бывший форвард «Спартака» Педро Роша стал футболистом бразильской «Форталезы»Спорт-Экспресс08:42«Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро РошейBookmaker-ratings.ru06:39«Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом Педро РошейМатч ТВ06:31«Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро РошейЧемпионат06:24Показать ещёОценить41