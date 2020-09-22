НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport.ruSport.ru
Бывший футболист ЦСКА заразился коронавирусом
Ранее пресс-служба "Фламенго" объявила о положительных результатах тестов на коронавирус у шести футболистов клуба, однако не сообщила имена игроков.В источнике
Подробнее о событии
alt

Бывший футболист ЦСКА заразился коронавирусом

Sport.ru 17:58
alt

СМИ: экс-футболист ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом

РИА Новости 17:55
alt

Экс-форвард ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом

Бомбардир.ру 17:44
реклама
Главное
Новости