НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Бывший игрок «Ливерпуля» победил рак мозга
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Бывший футболист «Ливерпуля» Доминик Маттео вылечился от рака мозга. Об этом он сообщил в своём Instagram.В источнике
Подробнее о событии
alt

Бывший игрок «Ливерпуля» победил рак мозга

Евро-футбол.ру 10:21
alt

Экс-защитник «Ливерпуля» победил рак мозга

Soccernews.ru 09:59
alt

Экс-футболист «Ливерпуля» излечился от рака

Газета.Ru 09:55
реклама
Главное
Новости