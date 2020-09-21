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Бывший футболист «Милана» назвал трансфер Миранчука лучшим в Италии
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Бывший футболист «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов считает трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» лучшим в Италии в это трансферное окно.В источнике
Подробнее о событии
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Экс-форвард «Ювентуса» Кутузов: «Миранчук — лучший трансфер лета в Италии»

Sport24.ru 03:46 
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Виталий Кутузов: «„Аталанта“ оформила лучшую сделку в Серии А, подписав Миранчука»

Sports.ru 03:15
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Бывший нападающий «Милана» похвалил «Аталанту» за приобретение Миранчука

Sport.ru 02:59
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