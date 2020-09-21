Бывший футболист «Милана» назвал трансфер Миранчука лучшим в Италии

Бывший футболист «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов считает трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» лучшим в Италии в это трансферное окно.