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Бывший футболист «Зенита» Могилевец продолжит карьеру в Узбекистане

Бывший футболист «Зенита» Павел Могилевец станет игроком узбекского «Бунёдкора».
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Игрок уже прибыл в Ташкент для подписания контракта.
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Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год.
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В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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