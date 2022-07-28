MetaratingsБывший футболист «Зенита» Могилевец продолжит карьеру в УзбекистанеБывший футболист «Зенита» Павел Могилевец станет игроком узбекского «Бунёдкора».MetaratingsИгрок уже прибыл в Ташкент для подписания контракта.ЧемпионатМогилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год.ЧемпионатВ прошедшем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьMetaratingsPROСПОРТ КазахстанЕвро-футбол.руSoccer.ruODDS.ruИноПроСпортЧемпионатLiveResult.RuБомбардир.руПодробнее о событииМогилевец будет играть в бывшем клубе РивалдоSoccer.ru09:05Бывший полузащитник «Зенита» Могилевец продолжит карьеру в УзбекистанеSport24.ru09:02Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» перейдет в клуб из УзбекистанаБомбардир.ру08:58Могилевец перейдёт в «Бунёдкор»Евро-футбол.ру08:57Павел Могилевец может стать игроком «Бунедкора»ИноПроСпорт08:55Бывший футболист «Зенита» Могилевец продолжит карьеру в УзбекистанеMetaratings08:50Экс-полузащитник «Зенита» Могилевец продолжит карьеру в узбекском «Бунёдкоре»Чемпионат08:40Показать ещёОценить