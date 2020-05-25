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Бывший футболист сборной России призвал «меньше жрать» на карантине
Sportbox.RU
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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился секретами сохранения хорошей физической формы на самоизоляции.В источнике
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Бывший футболист сборной России призвал «меньше жрать» на карантине

Lenta.ru 12:11
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Дмитрий Булыкин: Надо меньше жрать на карантине

Советский спорт 10:24
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