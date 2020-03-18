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Lenta.ruLenta.ru
Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме
Газета.Ru
  • Piter.tv0:46
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о желании принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».В источнике
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Экс-игрок сборной России задумался о карьере в Госдуме

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Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме

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Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме

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