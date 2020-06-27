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Бывший главный тренер сборной Аргентины заболел коронавирусом
Soccer.ru
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Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Карлос Билардо заболел коронавириусом, сообщает Рейтер.В источнике
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