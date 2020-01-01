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Бывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом
PROСПОРТ Казахстан
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Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia. По его мнению, инфекция является обычным гриппом.В источнике
Стефано Таккони
итальянский футболист
Как по мне, то коронавирус — это просто грипп. Когда они говорят на конференции о тысячах смертей, пусть скажут мне, какие из них действительно были от коронавируса. Нельзя грести все под одну гребенку. Я бы хотел возобновить сезон и даже играть перед фанатами.
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