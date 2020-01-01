Стефано Таккони итальянский футболист

Как по мне, то коронавирус — это просто грипп. Когда они говорят на конференции о тысячах смертей, пусть скажут мне, какие из них действительно были от коронавируса. Нельзя грести все под одну гребенку. Я бы хотел возобновить сезон и даже играть перед фанатами.