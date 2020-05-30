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Бывший игрок «Астон Виллы» сообщил, что переболел коронавирусом
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Бывший нападающий английского футбольного клуба "Астон Вилла" Габриэль Агбонлахор заявил, что переболел коронавирусом в тяжелой форме.В источнике
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Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор перенёс тяжелое заболевание коронавирусом

Чемпионат вчера в 23:29
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Экс-игрок «Астон Виллы» рассказал о том, как переболел коронавирусом

Газета.Ru вчера в 10:23
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Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор сообщил, что переболел коронавирусом в тяжелой форме

Sport24.ru вчера в 10:00 
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