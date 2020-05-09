Луис Альберто: Роналду всего добился сам, но Месси — лучший

Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. В источнике