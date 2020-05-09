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Луис Альберто: Роналду всего добился сам, но Месси — лучший
Sports.ru
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Испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.В источнике
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Экс-игрок «Барселоны» сделал выбор между Месси и Роналду

Sport24.ru вчера в 23:11 
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Полузащитник «Лацио» сделал выбор между Роналду и Месси

Газета.Ru вчера в 21:39
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Игрок «Лацио»: «Месси или Роналду? Мы уже дважды обыгрывали Криштиану. Делайте вывод»

Матч ТВ вчера в 20:59
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