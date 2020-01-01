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Бывший игрок ЦСКА Карвальо рассказал, как встретился с Путиным
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Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, как его и других армейцев принимал президент России Владимир Путин.В источнике
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Карвальо – о встрече с Путиным: когда Вагнер начал чеканить мяч, русские игроки испуганно смотрели

Metaratings 12:42
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Бывший игрок ЦСКА Карвальо рассказал, как встретился с Путиным

Sport.ru 11:56
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Быший игрок ЦСКА Карвальо рассказал о забавном случае во время встречи с Путиным

Soccernews.ru 11:29
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