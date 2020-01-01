Бывший игрок ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По словам его агента Марселя Фермана, игрок может перейти в клуб из ОАЭ и Греции.