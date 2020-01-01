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Бывший игрок ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции
Спорт-Экспресс
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  • Футбол России
Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По словам его агента Марселя Фермана, игрок может перейти в клуб из ОАЭ и Греции.В источнике
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Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

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Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

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Бывший игрок ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

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