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Газета.RuГазета.Ru
Бывший игрок ЦСКА Жезус: Путина уважают в Бразилии
Спорт уик-энд
  • Спорт уик-энд
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Бывший игрок ЦСКА и "Спартака" из Нальчика Рикардо Жезус рассказал, как в Бразилии относятся к России и российскому президенту Владимиру Путину.В источнике
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Экс-игрок ЦСКА Жезус: Файзулин всегда поражал меня своей техникой и передачами. Для бразильцев Россия - олицетворение мировой силы

Спорт уик-энд 06:50
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Бывший игрок ЦСКА Жезус: Путина уважают в Бразилии

Газета.Ru 06:15
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Экс-игрок ЦСКА Жезус: «Путина уважают в Бразилии. Россия для нас – олицетворение мировой силы»

Sports.ru 06:04
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