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Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии
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Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.В источнике
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