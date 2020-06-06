НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСтало известно о решении Вагнера Лава вернуться в ЦСКАБрагин назначен главным тренером сборной РоссииРоднина отреагировала на заявление Панарина о России«Челси» стал фаворитом в споре за ВернераЧлен правления СБР рассказал о неразберихе в руководстве сборнойГазета.RuЭкс-игрок «Локомотива» рассказал о спорах с СеминымSports.ru6Sports.ruСпорт-ЭкспрессГазета.RuЕвро-футбол.руФутбол РоссииSportbox.RUРанее сообщалось, что Семин обратился к болельщикам "Локомотива".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Экс-игрок «Локомотива»: Николичу будет сложно, общественность сейчас на стороне СеминаФутбол России 01:54Экс-игрок «Локомотива» сравнил Семина с ФергюсономProstoProSport 02:31 Хорватский агент оценил шансы Баделя на переход в «Локомотив»Спорт-Экспресс 00:55рекламаГлавноеСтало известно о решении Вагнера Лава вернуться в ЦСКАБрагин назначен главным тренером сборной РоссииРоднина отреагировала на заявление Панарина о России«Челси» стал фаворитом в споре за ВернераЧлен правления СБР рассказал о неразберихе в руководстве сборнойНовости