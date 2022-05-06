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Бывший игрок «МЮ» Канчельскис заявил, что «Зенит» хочет избавиться от Дзюбы

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба после перехода в сербскую "Црвену Звезду" может стать звездой клуба.
Газета.Ru
Канчельскис считает, что Дзюба должен принять предложение «Црвены Звезды» и покинуть Санкт-Петербург.
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По информации источников, представители белградской «Црвены Звезды» предлагают Дзюбе один миллион евро в год.
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В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба сыграл 25 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов.
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С чего всё началось
Канчельскис: «„Зенит“ просто хочет избавиться от Дзюбы. Его контракт очень дорого обходится клубу»
Думаю, «Зенит» просто хочет избавиться от Дзюбы. У нас он будет основным игроком в любом клубе. В принципе, может заиграть где угодно, кроме «Спартака», там его никто не ждет.
Sport24.ruвчера в 11:11

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