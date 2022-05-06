Бывший игрок «МЮ» Канчельскис заявил, что «Зенит» хочет избавиться от Дзюбы
С чего всё началось
Канчельскис: «„Зенит“ просто хочет избавиться от Дзюбы. Его контракт очень дорого обходится клубу»
Думаю, «Зенит» просто хочет избавиться от Дзюбы. У нас он будет основным игроком в любом клубе. В принципе, может заиграть где угодно, кроме «Спартака», там его никто не ждет.
Sport24.ruвчера в 11:11
Канчельскис: Дзюба не играет в основном составе, но очень дорого обходится «Зениту»
Футбол Россиивчера в 12:17