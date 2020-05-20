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Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» назвал лучшего футболиста в истории
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Кто-то назовёт лучшим Криштиану Роналду, Марадону или бразильского Роналдо.В источнике
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«Он играет в другой футбол». Просинечки назвал лучшего игрока в истории

Спорт-Экспресс вчера в 20:21
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Роберт Просинечки: «Кто-то вспомнит о Марадоне или Роналду, но Месси — лучший»

Матч ТВ вчера в 19:55
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Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Просинечки выбрал лучшего футболиста в истории

Sport24.ru вчера в 19:40 
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