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Бывший игрок «Ростова» сообщил о драке Карпина с охраной аэропорта
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Бывший защитник «Ростова» Мацей Вилюш поделился воспоминаниями о работе главного тренера клуба Валерия Карпина. Футболист рассказал об эпизоде в московском аэропорту, когда наставник вступил в конфликт с охраной, не пускавшей команду погреться в здание.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Валерий Карпин подрался с охраной аэропорта, потому что команда мерзла»

Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против "Спартака", было очень холодно.
Накануне.Ru 01:57
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Бывший игрок «Ростова» сообщил о драке Карпина с охраной аэропорта

РБК 08:50
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Бывший защитник «Ростова» рассказал, как Карпин подрался в аэропорту

РИА Новости 07:14
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Бывший защитник «Ростова» вспомнил, как Карпин вступился за своих игроков

Sport.ru 05:14
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