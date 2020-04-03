Бывший игрок «Ростова» сообщил о драке Карпина с охраной аэропорта
Бывший защитник «Ростова» Мацей Вилюш поделился воспоминаниями о работе главного тренера клуба Валерия Карпина. Футболист рассказал об эпизоде в московском аэропорту, когда наставник вступил в конфликт с охраной, не пускавшей команду погреться в здание.В источнике
С чего всё начиналось
Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на игру против "Спартака", было очень холодно.