Бывший игрок «Зенита» Маурисио получит российский паспорт
Полузащитник ПАОКа Маурисио в ближайшее время получит российский паспорт и перестанет считаться легионером в РПЛ. На 31-летнего бразильца претендуют "Ростов" и ЦСКА.В источнике
С чего всё начиналось
Бразильца не устроило предложение дончан по зарплате. Также к Маурисио есть интерес из Испании, однако 31-летний полузащитник хотел бы продолжить карьеру в России в команде, которая ставит перед собой высокие задачи. Способствовать этому может то, что в ближайшее время он получит российский паспорт.