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Бывший игрок «Зенита» Маурисио получит российский паспорт
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Полузащитник ПАОКа Маурисио в ближайшее время получит российский паспорт и перестанет считаться легионером в РПЛ. На 31-летнего бразильца претендуют "Ростов" и ЦСКА.В источнике
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С чего всё начиналось
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Маурисио в ближайшее время получит российский паспорт. Его хотят видеть в ЦСКА и «Ростове»

Бразильца не устроило предложение дончан по зарплате. Также к Маурисио есть интерес из Испании, однако 31-летний полузащитник хотел бы продолжить карьеру в России в команде, которая ставит перед собой высокие задачи. Способствовать этому может то, что в ближайшее время он получит российский паспорт.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:27
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