Бразильца не устроило предложение дончан по зарплате. Также к Маурисио есть интерес из Испании, однако 31-летний полузащитник хотел бы продолжить карьеру в России в команде, которая ставит перед собой высокие задачи. Способствовать этому может то, что в ближайшее время он получит российский паспорт.