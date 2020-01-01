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Бывший капитан «Зенита»: «в сторону России больше не смотрю»
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Главный тренер «Шахтёра» (Солигорск) Юрий Вернидуб исключил своё возвращение в Россию. Слова бывшего капитана петербургского «Зенита» передаёт «FootballHub».В источнике
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Бывший капитан «Зенита»: «в сторону России больше не смотрю»

ГЛАС.RU 02:33
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Бывший капитан «Зенита» Вернидуб отказался тренировать в России

МР7.ру 02:27 
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