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Жуниньо рассказал, почему Неймар перешел в ПСЖ
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • ua.Tribuna.com
Экс-игрок сборной России Жуниньо высказался о переходе Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году.В источнике
Подробнее о событии
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Спортивный директор «ПСЖ» встал на защиту Неймара

Спорт-Экспресс 00:14
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Экс-игрок сборной Бразилии: «Неймар в „ПСЖ“ только из-за денег. Это результат нашей национальной культуры жадности»

Sportbox.RU вчера в 18:46
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Экс-игрок сборной Бразилии: «Неймар в „ПСЖ“ только из-за денег. Это результат нашей национальной культуры жадности»

Матч ТВ вчера в 18:46
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