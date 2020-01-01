Бывший хавбек «Тоттенхэма» рассказал, что мог перейти в ЦСКА

Полузащитник "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма, ранее выступавший за "Тоттенхэм", рассказал, что мог оказаться в ЦСКА. По словам Ваньямы, против перехода выступил его агент.