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Бывший хавбек «Тоттенхэма» рассказал, что мог перейти в ЦСКА
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Полузащитник "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма, ранее выступавший за "Тоттенхэм", рассказал, что мог оказаться в ЦСКА. По словам Ваньямы, против перехода выступил его агент.В источнике
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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Ваньяма рассказал, что мог перейти в ЦСКА

Спорт-Экспресс 04:40
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Бывший хавбек «Тоттенхэма» рассказал, что мог перейти в ЦСКА

Sport.ru 03:59
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Бывший хавбек «Тоттенхэма» рассказал, что мог оказаться в ЦСКА в 2011 году

Sportbox.RU 03:33
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