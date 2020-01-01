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Нева СпортНева Спорт
Бывший клуб Витселя объявил о банкротстве
Нева Спорт
  • Нева Спорт
Китайский клуб «Тяньцзинь Тяньхай», ранее выступавший под названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь», объявил о банкротстве.В источнике
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