Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая

Контракт игрока с клубом истекает в декабре 2020 года. Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.