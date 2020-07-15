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Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
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Контракт игрока с клубом истекает в декабре 2020 года. Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.В источнике
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