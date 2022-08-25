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Бывший полузащитник ЦСКА Гбамен перейдёт в «Трабзонспор»

Экс-игрок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен продолжит карьеру в Турции.
Спорт-Экспресс
Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен будет выступать на правах аренды в «Трабзонспоре».
Sport24.ru
Трансферная стоимость 26-летнего ивуарийца оценивается в 9 миллионов евро.
Sport24.ru
Контракт Гбамена с «Эвертоном» рассчитан ещё два года – до лета 2024 года.
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