BetassistБывший полузащитник ЦСКА Гбамен перейдёт в «Трабзонспор»Экс-игрок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен продолжит карьеру в Турции.Спорт-ЭкспрессПолузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен будет выступать на правах аренды в «Трабзонспоре».Sport24.ruТрансферная стоимость 26-летнего ивуарийца оценивается в 9 миллионов евро.Sport24.ruКонтракт Гбамена с «Эвертоном» рассчитан ещё два года – до лета 2024 года.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSport24.ruФутбол РоссииBetassistLiveResult.RuЕвро-футбол.руБомбардир.руПодробнее о событииЭкс-игрок ЦСКА Гбамен продолжит карьеру в ТурцииSport24.ru22:48«Трабзонспор» объявил об аренде Гбамена, ранее выступавшего за ЦСКАЧемпионат20:27«Трабзонспор» объявил о переходе ГбаменаСпорт-Экспресс20:29Агент Гбамена подтвердил аренду ивуарийца в «Трабзонспор»Футбол России25 августа в 11:18Бывший полузащитник ЦСКА Гбамен перейдёт в «Трабзонспор»Betassist25 августа в 10:49Агент Гбамена подтвердил аренду футболиста в «Трабзонспор»LiveResult.Ru25 августа в 10:38Экс-полузащитник ЦСКА Гбамен перейдет в турецкий клубБомбардир.ру25 августа в 10:33Показать ещёОценить1