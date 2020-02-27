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47-регион.ру47-регион.ру
Бывший полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру во второй лиге Китая
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Последним клубом игрока был «Партизан».В источнике
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Тошич: в ЦСКА у меня был очень хороший контракт, больше в клубах такого уровня я не играл

Футбол России 15:35
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Тошич: в ЦСКА у меня был очень хороший контракт

Metaratings 16:24
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«Я сильнее коронавируса!» Любимец болельщиков ЦСКА Тошич собрался в Китай

Чемпионат 14:30
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