ЧемпионатБывший пресс-атташе Шевченко рассказал о первой встрече футболиста с Владимиром ПутинымНиколай Васильков, бывший пресс-атташе известного украинского футболиста и экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко, рассказал, как Президент России Владимир Путин впервые встретился с экс-игроком «Челси» и «Милана».ЧемпионатНапомним, в ноябре 2021 года Андрей Шевченко дебютировал в роли главного тренера в клубном футболе – он возглавил итальянский «Дженоа».ЧемпионатОн не сумел поднять команду из зоны вылета, одержав лишь одну победу в 11 матчах.ЧемпионатУже через два месяца, в январе 2022 года, он был уволен и с тех пор находится в поиске работы.ЧемпионатЧитать далееСвернутьLiveResult.RuЧемпионатПодробнее о событииБывший пресс-атташе Шевченко рассказал о первой встрече футболиста с Владимиром ПутинымЧемпионат19:03«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как Владимир Путин пригрозил Андрею ШевченкоLiveResult.Ruвчера в 12:41Показать все источникиОценить