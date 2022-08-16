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Бывший пресс-атташе Шевченко рассказал о первой встрече футболиста с Владимиром Путиным

Николай Васильков, бывший пресс-атташе известного украинского футболиста и экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко, рассказал, как Президент России Владимир Путин впервые встретился с экс-игроком «Челси» и «Милана».
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Напомним, в ноябре 2021 года Андрей Шевченко дебютировал в роли главного тренера в клубном футболе – он возглавил итальянский «Дженоа».
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Он не сумел поднять команду из зоны вылета, одержав лишь одну победу в 11 матчах.
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Уже через два месяца, в январе 2022 года, он был уволен и с тех пор находится в поиске работы.
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Бывший пресс-атташе Шевченко рассказал о первой встрече футболиста с Владимиром Путиным
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