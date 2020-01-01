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Бывший президент «Барселоны» рассказал о драках в тюрьме
Sports.ru
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Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель вспомнил о своем нахождении в тюрьме. Он рассказал о драках, которые происходили вблизи к нему.В источнике
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Росель о тюрьме в Испании: «Один идиот говорил, что я – гребаный каталонец, а все каталонцы должны умереть»

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645 дней в тюрьме. Откровения экс-президента «Барсы»

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Экс-президент «Барселоны»: если кто-то говорит вам, что в тюрьме здорово, он врёт

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