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Бывший президент «Барселоны» рассказал о драках в тюрьме
Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель вспомнил о своем нахождении в тюрьме. Он рассказал о драках, которые происходили вблизи к нему.В источнике
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Бывший президент «Барселоны» рассказал о своих слезах в тюрьме

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