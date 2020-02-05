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Бывший селекционер ЦСКА перешел в «Спартак»
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Руководителем селекционной службы московского «Спартака» стал Антон Чистяков. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба. На протяжении семи последних лет Чистяков работал в ЦСКА.В источнике
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