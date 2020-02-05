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Бомбардир.руБомбардир.ру
Бывший скаут ЦСКА Чистяков возглавил селекционный отдел «Спартака»
Metaratings
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«Спартак» назначил руководителем селекционной службы Антона Чистякова, который работал в ЦСКА на посту координатора селекции.В источнике
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