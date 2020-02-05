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Бывший скаут ЦСКА возглавил селекционную службу «Спартака»
Metaratings
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Бывший селекционер ЦСКА Антон Чистяков возглавил селекционную службу московского "Спартака", сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.В источнике
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