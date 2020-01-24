НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Бывший скаут: «Спартак» мог приобрести Салаха, Мане и Мареза
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sport24.ru
  • Soccer.ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Спорт день за днем
  • Metaratings
Бывший скаут столичного "Спартака" Алексей Аверьянов заявил об игроках, которые мог приобрести московский клуб.В источнике
Комментировать6
Подробнее о событии
alt

Экс-скаут «Спартака» рассказал о несостоявшихся трансферах Салаха, Мане и Мареза

Vprognoze.ru 05:38
alt

Звезды, которые могли оказаться в РПЛ. «Спартак» упустил Салаха и Мане!

Спорт день за днем 05:10
alt

«Салах, Мане, Махрез»: бывший шеф-скаут «Спартака» перечислил звёздных игроков, которые могли оказаться в клубе

Soccernews.ru 04:47
Ещё по теме
Главное
Новости