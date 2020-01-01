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Бывший спортдиректор «Барселоны» назвал сильную сторону Миранчука
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Брайда заявил, что сильной стороной Миранчука являются подключения к атакам из глубины по центру.В источнике
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Экс-директор «Барселоны»: я бы тоже подписал Миранчука

Metaratings 01:17
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Экс-спортдиректор «Барселоны» и «Милана»: я бы тоже подписал Миранчука

Футбол России 01:11
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Экс-спортивный директор «Барселоны»: «Я бы тоже подписал Миранчука»

Матч ТВ вчера в 23:10
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