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Бывший тренер БАТЭ возмутился критикой чемпионата Беларуси в России
Sports.ru
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В России тоже стали смотреть чемпионат Беларуси, который показывает «Матч ТВ». Многие критикует уровень футбола, что вызывает ответную реакцию.В источнике
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Бывший тренер БАТЭ возмутился критикой чемпионата Беларуси в России

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Экс-тренер «БАТЭ» Бага: как россияне могут критиковать чемпионат Белоруссии, когда у них столько же проблем?

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