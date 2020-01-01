Спорт день за днем

Бывший тренер БАТЭ возмутился критикой чемпионата Беларуси в России

В России тоже стали смотреть чемпионат Беларуси, который показывает «Матч ТВ». Многие критикует уровень футбола, что вызывает ответную реакцию.