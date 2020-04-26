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Газета.RuГазета.Ru
Бывший тренер сборной России Капелло поделился мнением о Кассано
Матч ТВ
  • Матч ТВ
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Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением о нападающем Антонио Кассано, знакомым ему по работе в мадридском "Реале".В источнике
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Капелло: самое большое сожаление — Кассано. Я не смог вернуть его на высокий уровень

Чемпионат 05:21
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Фабио Капелло: «Мое самое большое сожаление — Кассано, у меня не получилось вернуть его на прежний уровень»

Матч ТВ 04:58
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Фабио Капелло: «Мое самое большое сожаление — Кассано, у меня не получилось вернуть его на прежний уровень»

Sportbox.RU 04:58
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