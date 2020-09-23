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Бывший украинский защитник «Амкара» Бутко назвал Россию «врагом»
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Украинский защитник «Шахтёра» Богдан Бутко, ранее выступавший за «Амкар», признался, что по-прежнему считает Россию врагом.В источнике
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Подробнее о событии
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Украинский футболист из «Амкара»: Россия для меня - это враг

Газета.Ru 21:18
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Украинский футболист назвал Россию врагом, хотя играл там

Спорт день за днем 14:53
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Украинский защитник Бутко: считаю Россию врагом, но в «Амкар» я поехал за футболом

Чемпионат 13:49
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