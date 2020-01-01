Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
По информации издания, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Васильева на пост генерального директора вместо Томаса Цорна, который покинул свой пост. Васильев с 2013 по 2019 год занимал пост вице-президента и генерального директора «Монако».В источнике
С чего всё начиналось
Ранее «Чемпионат» сообщал, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет свой пост в московском клубе. Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019-й.
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