Васильев поделился мнением о возможном назначении в «Спартак»
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев поделился мнением о возможном назначении в "Спартак" на должность споривного директора.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее «Чемпионат» сообщал, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет свой пост в московском клубе. Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019-й.