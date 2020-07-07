Ранее «Чемпионат» сообщал, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет свой пост в московском клубе. Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019-й.