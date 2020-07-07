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Газета.RuГазета.Ru
Васильев поделился мнением о возможном назначении в «Спартак»
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Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев поделился мнением о возможном назначении в "Спартак" на должность споривного директора.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на пост генерального директора

Ранее «Чемпионат» сообщал, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет свой пост в московском клубе. Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019-й.
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Васильев прокомментировал информацию о возможном приходе в «Спартак»

Спорт-Экспресс 13:00
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Бывший вице-президент «Монако» Васильев готов рассмотреть предложение «Спартака»

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Бывший вице-президент «Монако» Васильев готов прийти в «Спартак»

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